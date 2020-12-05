نشر السبت ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ظروف استثنائية ووسط إجراءات صحية غير مسبوقة، بدأت عملية التصويت في "انتخابات مجلس الأمة 2020" بالكويت، السبت، إذ يتنافس 326 مرشحا على 50 مقعدا في البرلمان الكويتي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وتوجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحهم لمجلس الأمة، إذ يحق لـ567 ألفا و694 ناخبا المشاركة في هذه العملية لاختيار 50 عضوا يمثلونهم في مجلس الأمة بفضله التشريعي الـ16، وفقا لكونا.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة الثامنة مساء، على أن يُعلن رؤساء اللجان انتهاء عملية التصويت وبدء الفرز تمهيدا لإعلان النتائج النهائية.

وتُجرى الانتخابات النيابية الكويتية في ظل إجراءات احترازية غير مسبوقة، إذ يُفرض ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي وتجنب المصافحة وتُمنع التجمعات أمام مراكز الاقتراع.

الاجراءات الاحترازية الصحية خلال عملية الاقتراع في انتخابات (أمة 2020) #كونا #الكويت https://t.co/Rgug57Q7IY

وسمحت السلطات الكويتية للناخبين المصابين بفيروس كورونا بالمشاركة في الانتخابات وخصصت لهم مدارس للتصويت، في حين سيصوت الناخبون المصابون والمفروض عليهم الحجر المنزلي في اللجان التي يتبعون لها، وفقا لكونا.

وتأتي هذه الانتخابات وسط ظروف داخلية وإقليمية استثنائية، إذ إنها الأولى منذ تولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح منصب أمير البلاد، كما أنها تُجرى في ظل إعلان الكويت قرب التوصل لاتفاق لحل الأزمة الخليجية بين السعودية وقطر.