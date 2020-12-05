نشر السبت ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لقي طفل فلسطيني، يبلغ من العمر 13 عاما، حتفه بنيران جنود إسرائيليين في الصفة الغربية، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

ودان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، قتل الطفل الفلسطيني واصفا الأمر بـ"الحادثة الصادمة وغير المقبولة".

وكشف مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل، علي أبو عليا، أصيب برصاصة حية في بطنه أثناء احتجاجات ضد بناء مستوطنات إسرائيلية شمال مدينة رام الله، في حين نفى الجيش الإسرائيلي استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين.

وأكد ملادينوف أن على إسرائيل فتح تحقيق بالحادثة، وأضاف قائلا: "يتمتع الأطفال بحماية خاصة تحت القانون الدولي ويجب حمايتهم من العنف"، حسب قوله.