نشر الأحد ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأحد، أمراً بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف الأحوال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وحسب نص قرار أمير الكويت، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، قُبلت استقالة الشيخ صباح الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وحكومته، فيما تستمر في تنفيذ مهامها لحين تأليف أخرى جديدة.

وكان الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد أصدر مرسوماً أميرياً بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16، في 15 ديسمبر كانون الأول الجاري.

ويوم السبت، شهدت الكويت أول انتخابات برلمانية في عهد أمير الكويت الجديد، الذي تولي حكم البلاد رسمياً في 29 سبتمبر أيلول الماضي، بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الصباح.

وأظهرت النتائج انضمام العديد من الوجوه الجديدة لمجلس الأمة، في وقت لن يكون هناك تمثيل نسائي خلال دور الانعقاد المقبل، لعدم فوز أي مرشحة، بمن فيهم النائبة المثيرة للجدل صفاء الهاشم.

ويبلغ قوام مجلس الأمة الكويتي 50 عضواً، يمثلون 5 دوائر انتخابية.