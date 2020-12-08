نشر الثلاثاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إدراج المملكة العربية السعودية إلى جانب 9 دول أخرى ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية.

Today the U.S. designates Burma, China, Eritrea, Iran, Nigeria, the DPRK, Pakistan, Saudi Arabia, Tajikistan, and Turkmenistan as countries of concern under the International Religious Freedom Act of 1998 for engaging systematic, ongoing, egregious religious freedom violations.

الدول الأخرى التي أعلن عنها بومبيو تتثمل بكل من بورما وإيريتريا وإيران ونيجيريا وكوريا الشمالية وباكستان وطاجاكستان وتركمنستان.

جاء ذلك في تغريدة لبومبيو على صفحته الرسمية بتويتر حيث قال إن إدراج هذه الدول لأنها "مثيرة للقلق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 لارتكاب انتهاكات منهجية ومستمرة وخطيرة للحرية الدينية".

The U.S. is unwavering in its commitment to religious freedom. No country or entity should be allowed to persecute people with impunity because of their beliefs. These annual designations show that when religious freedom is attacked, we will act.

وأضاف بومبيو في تغريدة منفصلة: "لا تتزعزع الولايات المتحدة في التزامها بالحرية الدينية. لا ينبغي السماح لأي دولة أو كيان بملاحقة الأشخاص دون عقاب بسبب معتقداتهم. تُظهر هذه التصنيفات السنوية أنه عندما يتم مهاجمة الحرية الدينية، سنتحرك".