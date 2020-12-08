بومبيو يعلن إدراج السعودية و9 دول "مثيرة للقلق" بملف "انتهاك الحرية الدينية"

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية لزيارة بومبيو إلى السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إدراج المملكة العربية السعودية إلى جانب 9 دول أخرى ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية.

الدول الأخرى التي أعلن عنها بومبيو تتثمل بكل من بورما وإيريتريا وإيران ونيجيريا وكوريا الشمالية وباكستان وطاجاكستان وتركمنستان.

جاء ذلك في تغريدة لبومبيو على صفحته الرسمية بتويتر حيث قال إن إدراج هذه الدول لأنها "مثيرة للقلق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 لارتكاب انتهاكات منهجية ومستمرة وخطيرة للحرية الدينية".

وأضاف بومبيو في تغريدة منفصلة: "لا تتزعزع الولايات المتحدة في التزامها بالحرية الدينية. لا ينبغي السماح لأي دولة أو كيان بملاحقة الأشخاص دون عقاب بسبب معتقداتهم. تُظهر هذه التصنيفات السنوية أنه عندما يتم مهاجمة الحرية الدينية، سنتحرك".

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