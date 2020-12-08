تويتر يكشف عن أبرز محادثات 2020 في السعودية مصر والإمارات

نشر الثلاثاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سلّط موقع تويتر الضوء على أبرز المحادثات التي شهدتها المنصة على مدار العام في عدد من الدول العربية، مثل السعودية، مصر والإمارات العربية المتحدة.

واستعرض تويتر القصص التي قادت المحادثات العامة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة بالمملكة في العام 2020 عبر استخلاص البيانات من الوسوم والحسابات إلى مقاطع الفيديو والصور.

ومن بين أكثر القصص الملهمة التي أعيد تغريدها، كان تسليط زيد الشمري الضوء على تفاني والدته والتزامها بالعمل على شاحنة الطعام الخاصة بهم على الرغم من مرضها.

الوالده عندها انزلاق غضروفي واحتكاك بالركبة ومسمار القدم ، ومع ذلك واقفة بكل حيلها تشتغل بالفودترك ، عشان تسدد قيمة رهن البيت بشكل شهري ،وانا اساعدها بادارة الفودترك بحكم تخصصي ، ونحتاج دعمكم @fayez_malki @hfc_bar9 https://t.co/VexJKKUMgc

كما نشرت berela_b@ مقطع فيديو صورته لترويج متجر والدها للأدوات المكتبية، ودعت الأشخاص لزيارة المتجر.

انا وابوي سوينا قرطاسيه من فترة و احس انه متضايق لان ماحد يعرفها فقمت اليوم سويت فيديو اعلاني بسيط وقلت له بتشوف الزحمة لين عند الباب وضحك مو مصدقني😌😂 اللي ماجهزو للمدارس للحين لا تحرجوني عند ابوي بتعجبكم المنتجات الموجودة ♥️ https://t.co/sl5TU13L7i

وكانت أحد أكثر التغريدات حصداً للإعجاب في عام 2020، من mmj_96@ الذي نشر مقطع فيديو مؤثر لسيدة معروفة بعطائها، ويبين الفيديو رد فعلها عند تلقيها هدية.

جت زبونه اليوم وقالت على كثر الهدايا الي تجيبها للناس ولا مره ذكروها بشي قمت اهديتها ورده وبكت من الفرحه اختصار الموضوع اذا فيه احد دايم لطيف يّذكرك حاول تذكره لو بشيء بسيط ترا يعني له الكثير 💔💔💔💔 https://t.co/3Bx3xlRgwS

ومن بين أكثر التغريدات التي تم اقتباسها، كانت مسابقة التصوير الفوتوغرافي بين mrz_4l@ و1KindofMadness@ التي انتشرت في المملكة العربية السعودية. وحظيت المسابقة باهتمام واسع النطاق وحظيت بدعم مشاهير.

والله من تصويري،،،والله الله باللايكات 🙈❤️❤️❤️ https://t.co/dPwbtCuNqg https://t.co/ZbEemQnG5a

أما في الإمارات، وبعد استخلاص البيانات، كشف تويتر عن أن الموضوعات المرتبطة بالحكومة كانت من ضمن أكبر المحادثات، والتي تصدرها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

فخلال هذا العام المضطرب، استحوذت تغريدات الشيخ محمد على تفاعل كبير في الإمارات طوال عام 2020. وكانت التغريدة الأكثر إعجاباً هذا العام هي مشاركته دعواته وتعازيه للشعب اللبناني، بعد انفجار بيروت.

تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة .. اللهم ارحم من انتقلوا إليك .. اللهم الطف بأهلها .. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان .. https://t.co/ZXVqUIXMUk

يذكر أن الشيخ محمد كان قد أعلن عن عدد من المبادرات عبر حسابه الرسمي على تويتر، والذي يتابعه أكثر من 10 ملايين شخص، مثل افتتاح "ساحة الوصل" قلب إكسبو النابض في موقع إكسبو دبي 2020، إطلاق تطبيق "المتسوق السري" لتقييم كافة الخدمات الحكومية، إطلاق أول مهمة إماراتية وعربية لاستكشاف القمر وغير ذلك.

وفي مصر، سلّط تويتر الضوء على تغريدات طريفة تم إعادة تغريدها بكثرة. فبينما واجه العالم أوقاتاً عصيبة وغير مسبوقة في عام 2020، لجأ المغردون هناك الى المنصة للتخفيف عن أنفسهم من خلال التغريدات والصور المضحكة.ومن أبرز التغريدات الطريفة التي أعيد تغريدها، تغريدة للفنان الكوميدي محمد هنيدي (OfficialHeny@) يمزح فيها عن الطقس الحار.

اتمنى من الناس اللي بتحب الحر يكونوا سعيدين دلوقتي .. احنا بنتبخر

كما شارك تاز محمد (TazzMuhammed@) مقطع فيديو لنفسه وهو يغني هاكونا ماتاتا من ديزني.

هاكونا ماطاطا .. الجريمه كامله 😂🤦🏽‍♂️ https://t.co/UHf7Btzmpe

أما أمل أسامة وهبي (WahbiAmi@) فقد اختارت مشاركة مقطع فيديو مضحك لمناقشة بين أطفال.

انا مضحكتش كده من فتره😂😂😂😂 اخوياا رافع راسي 😂😂😂😂 الاطفال طلع عندهم حوارات اكتر مننا وانا غلبانه لسه زي منااا 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/lYuJvZuPVW

وقد ارتبطت العديد من تغريدات المشاهير هذا العام بجائحة كوفيد_19، فبينما اتجه بعضهم إلى حث الناس على البقاء بأمان، ركز آخرون على الحفاظ على الإيجابية ورسم الابتسامة على وجوه متابعيهم. فمن بين تغريدات المشاهير الأكثر حصداً للإعجاب، كانت تغريدة للممثل المصري يوسف الشريف (ElSherif@) ينشر صورة لنفسه في أحد المكاتب.

كما شارك الفنان المصري أحمد حلمي (ahelmy@) صورة لنفسه وهو يمزح حول الصيف ويبدو أنه لا يلوح في الأفق بسبب فيروس كورونا.

وانا قاعد مستني المصيف 😄 https://t.co/CQJFay0vR0

كما أرسل لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا (MoamenZakaria@) رسالة شكر لمتابعيه لدعواتهم ودعمهم بعد تشخيصه بفيروس كورونا.

أشكركم جميعا على الاهتمام والاطمئنان على صحتي.. كل اللي محتاجه منكم الدعاء

يذكر أنه للاحتفال بنهاية العام، أطلق تويتر الرمز التعبيري السنوي والذي سيظهر عند التغريد باستخدام أحد الوسوم التالية باللغتين الإنجليزية والعربية #ThisHappened #ThisHappened2020 و حدث_في_2020.