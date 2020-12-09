عباس يقبل استقالة حنان عشراوي من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأربعاء، استقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، بناء على طلبها، حيث قدمت استقالتها المكتوبة قبل عدة أيام، حسبما أوردت وكالة أنباء وفا الرسمية.

وقبل ساعات، ظهرت عشراوي في مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قالت فيه إنها أعلمت عباس شفهيا برغبتها في الاستقالة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، "وأن نقوم بالحديث حول الأسباب التي أدت إلى هذه الاستقالة، وبالفعل كان اللقاء بناءً وصريحاً، وبالفعل اتفقنا (أن يكون ذلك) على نهاية العام".

وأضافت: "بعد يومين أرسلت له الاستقالة خطياً، وأنني مستعدة لمواصلة العمل خارج الإطار الرسمي"، مُشيرة إلى أنها فوجئت بعد ذلك بوجود "تسريبات غير حقيقية لا تدل على احترام الشخص والزمالة وروح المسؤولية، بعضها يتعلق بصحتي وعمري، وبعضها يتعلق بمطالبتي بمناصب، الحقيقة أنني لم أطلب أي منصب في يوم من الأيام".

ووصفت عشراوي ما حدث بأنها كانت حملة غير مسبوقة ومهاترات خلقت بلبلة.

وفي ختام حديثه، أكدت عشراوي أنه "آن الأوان لإجراء إصلاح حقيقي من مؤسساتنا الرسمية، في منظمة التحرير وإعادة إحيائها واحترام صلاحياتها وتفويضها، لكي تكون حقيقة عنوان صنع القرار السياسي الرسمي للجميع".

كما شددت عشراوي على أنه "آن الأوان لممارسة الديمقراطية فعلا وإجراء الانتخابات، وأيضا الوصول إلى وحدة حقيقية عن طريق ممارسة الديمقراطية".

ونشرت منظمة التحرير الفلسطينية صورة من بيان عشراوي بشأن استقالتها.

Read: Statement by @DrHananAshrawi regarding her resignation from the PLO Executive Committee and translation of her letter of resignation. https://t.co/B4GvuQZkA9

ومنذ نحو شهرين، أصيبت عشراوي بعدوى فيروس كورونا قبل أن تتعافى من الإصابة.

واُنتخبت عشراوي عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في عامي 2009 و2018.

وبرز اسم حنان عشراوي، المولودة في أكتوبر تشرين الأول 1946، لدى ظهورها كمتحدثة باسم الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام في 1991.