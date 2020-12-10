نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN)-- فشل مشروعا قرار دفع بهما مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة، في الحصول على الأغلبية.

وصوت بالرفض للقرار الأول 50 عضوًا مقابل 46 صوتوا لصالحه في مجلس الشيوخ. وهذا يعني أن الأعضاء المعارضين للصفقة خسروا.

أما مشروع القرار الثاني، الذي كان يهدف إلى وقف بيع مقاتلات اف 35 إلى الإمارات، فنال رفض 49 عضوا مقابل دعم 47.

وتم دفع قراري الرفض من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة التي وافقت عليها إدارة ترامب.

ويشار إلى أن السناتور الجمهوري راند بول والسناتور الديمقراطي بوب مينينديز وكريس مورفي يعارضون ما قيمته 23 مليار دولار من طائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة من طراز F-35 وأسلحة أخرى لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك المخاوف من تصعيد سباق التسلح في المنطقة غير المستقرة.

وتوقع أعضاء مجلس الشيوخ ومساعدوه في كلا الحزبين، في حديثهم لـCNN، يوم الأربعاء، أن التصويت سيكون صعبا.

وقال مينينديز الأسبوع الماضي إنه حتى لو لم يتمكنوا من منع البيع، فإن الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن ستعكس مسارها بشأن المبيعات قبل إرسال الأسلحة بالفعل إلى هناك.