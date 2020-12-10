نشر الخميس ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المُتحدث باسم القيادة العامة لما يسمى "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، إطلاق سفينة تركية، الخميس، بعد احتجازها قبل 5 أيام، لتواجدها قبالة سواحل منطقة رأس الهلال في الجبل الأخضر.

وقال المسماري، في صفحته عبر فيسبوك، إن الجيش الليبي أفرج "عن الباخرة مبروكة، التي ترفع علم جامايكا بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها".

وأضاف المسماري أن إطلاق السفينة التركية جاء بعد دفعها غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار فيها.

ويوم الثلاثاء، أدانت الخارجية التركية، احتجاز سفينة الشحن "مبروكة" من قبل السرية البحرية في سوسة، مُطالبة بتمكينها من استئناف رحلتها المخطط لها، وفق بيان للوزارة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم "الجيش الليبي"، أحمد المسماري، إن طاقم السفينة يتكون من 9 بحارة أتراك و7 هنود وأذربيجاني واحد.