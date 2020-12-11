نشر الجمعة ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت شبكة CNNE أن مجلس النواب الأرجنتيني وافق على مشروع قانون تاريخي تدعمه الحكومة لإضفاء الشرعية على الإجهاض، صباح الجمعة.

في جلسة استثنائية، صوّت مجلس النواب الأرجنتيني على مشروع القانون على النحو التالي: 131 لصالحه، و117 ضده، و6 امتنعوا عن التصويت.

وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ للمناقشة والتصويت.

في الوقت الحالي، يُعد الإجهاض في الأرجنتين قانونيًا فقط في حالات الاغتصاب أو التهديد المميت لحياة المرأة. في حين يتيح مشروع القانون الجديد الإجهاض في جميع الحالات حتى 14 أسبوعًا.

وإذا أقره مجلس الشيوخ، ستكون الأرجنتين واحدة من أولى الدول الكبرى في أمريكا الجنوبية التي تشرع الإجهاض.

وفي العاصمة بوينس آيرس، احتفل متظاهرون بالموافقة على مشروع القانون، حاملين مناديل وشارات خضراء اللون، وهي رمز نشطاء حقوق الإجهاض.

ويشار إلى أن مشروع القانون الأخير هو التاسع لمحاولة إضفاء الشرعية على الإجهاض، والأول من حيث دعم رئيس البلاد ألبيرتو فيرناندز، له بشكل علني.