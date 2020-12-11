بعد الاتحاد الأوروبي.. مسؤولون لـCNN: ترامب يعتزم فرض عقوبات جديدة على تركيا

الشرق الأوسط
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بعد الاتحاد الأوروبي.. مسؤلون لـCNN: ترامب يعتزم فرض عقوبات جديدة على تركيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة على تركيا في الأيام المقبلة لشرائها نظام دفاع جوي روسي الصنع، وفقًا لأشخاص مطلعين.

ذكرت وكالة أنباء رويترز ذلك أمس، وأكد مسؤولون لشبكة CNN أن العقوبات الجديدة قيد الإعداد.

لطالما قاوم ترامب تطبيق العقوبات بسبب علاقته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنه وقع الآن بناءً على توصية من وزير الخارجية مايك بومبيو.

وهذه خطوة أخرى من خطوات إدارة ترامب المتأخرة التي يمكن أن تعقد الأمور الدبلوماسية لبايدن بمجرد توليه منصبه.

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وقاوم ترامب العقوبات في السابق، رُغم أنها كانت مطلوبة بموجب القانون. لقد منع تركيا من شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز اف 35 - F-35 ردًا على شرائها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.

وانتقد ترامب أيضًا التطورات التي دفعت تركيا إلى شراء المنظومة الروسية، وألقى باللوم على إدارة أوباما في الموقف وتعاطف مع أردوغان على "الموقف الصعب للغاية الذي أجبروا على الدخول فيه".

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