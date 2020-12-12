نشر السبت ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء المغربي، سعدالدين العثماني، أن بلاده ترفض "صفقة القرن" و"تهويد القدس" رغم تطبيع علاقاتها مع إسرائيل الخميس.

وقال العثماني في كلمة له ضمن ندوة لمؤسسة "عبد الكريم الخطيب للدراسات والفكر": "أريد أن أؤكد أن الموقف المغربي عموما يبقى باستمرار داعما للقضية الفلسطينية"، حسب قوله.

وكشف رئيس الحكومة أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اتصل بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ليقول له إن موقفه من "القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير".

وتابع العثماني قائلا إن ملك المغرب أكد لعباس على ضرورة الإبقاء على الوضع القائم الخاص بالقدس وحماية "طابعها الإسلامي"، وأشار رئيس الوزراء إلى أن العاهل المغربي شدد على أن بلاده تضع "القضية الفلسطينية" بالمرتبة نفسها الخاصة بقضية الصحراء الغربية.

وأكد العاهل المغربي أن عمل بلاده على ترسيخ "مغربية الصحراء" لن يكون حاليا أو في المستقبل على حساب "نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة"، وفقا لرئيس الحكومة.

وأشار العثماني إلى أن بلاده ترفض "صفقة القرن" وما وصفها بـ"الانتهاكات لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وخصوصا المحاولات الوطيدة لتهويد القدس في المراحل الأخيرة"، حسب قوله.

وكانت قد أعلنت إسرائيل التوصل لاتفاق على تطبيع العلاقات مع المغرب، وعلق نتنياهو على هذا التطور قائلا: " أود أن أشكر العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس على قراره التاريخي بشأن صنع سلام تاريخي مع إسرائيل. سندشن خط طيران مباشر بين إسرائيل والمغرب. سيسود هنا سلام دافئ جدا"، حسب قوله.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعقيبا على إعلان إقامة علاقات بين إسرائيل والمغرب: "أود أن أشكر العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس على قراره التاريخي بشأن صنع سلام تاريخي مع إسرائيل. سندشن خط طيران مباشر بين إسرائيل والمغرب. سيسود هنا سلام دافئ جدا" https://t.co/JxEqykW9KN

وأصبح المغرب سادس دولة عربية تُطبع علاقاتها مع إسرائيل، والرابعة في عام 2020 بعد الإمارات والبحرين والسودان.