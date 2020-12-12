قطر: احتجاز طراد من البحرين دخل المياه الإقليمية.. وإحالة من على متنه للنيابة

الشرق الأوسط
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قطر تحتجز طراداً من البحرين بعد دخوله المياه الإقليمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية القطرية، السبت، توقيف دوريات أمن السواحل والحدود طرادًا بحرينياً، قالت إنه دخل في نطاق المياه القطرية.

وقالت الداخلية القطرية، في بيان عبر حسابها في تويتر، إنه الطراد البحريني جرى توقيفه في منطقة "فشت الديبل"، داخل حدود المياه القطرية بنحو 1.3 ميل بحري، بحسب البيان.

وأضافت الداخلية القطرية أنه تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود ٣ بحارة على متنه، أحدهم بحريني الجنسية، والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية.

وأشارت الوزارة إلى أن الموقوفين كانوا يقومون بالصيد بواسطة "القراقير"، وأنه تمت إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

 

 

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