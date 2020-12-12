دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيراني لديها، محمد فرازمند، السبت، على خلفية تغريدة لوزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، انتقد فيها إلقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقطعا من قصيدة اعتبرتها طهران تعبر عن وجهة نظر "انفصالية"، حسبما ذكرت قناة TRT التركية الرسمية.

وأعربت الخارجية التركية عن استيائها من "ادعاءات لا أساس لها من الصحة" بحق أردوغان و"الترويج لحملة تبث الكراهية ضد تركيا"، ومن استدعاء سفيرها لدى طهران من جانب الخارجية الإيرانية.

وأكدت أنقرة على رفضها استخدام ظريف لموقع تويتر لانتقاد الرئيس التركي عوضا عن القنوات الدبلوماسية ذات الصلة، وأشارت إلى أن هذه الخطوة "لا تتوافق مع العلاقة الوثيقة بين تركيا وإيران"، وفقا للقناة التركية.

وكانت قد استدعت الخارجية الإيرانية سفير تركيا لديها، بعد إلقاء الرئيس التركي جزءا من قصيدة اعتبرتها إيران تُعبر عن وجهة نظر "انفصالية"، وذلك أثناء زيارته إلى أذربيجان للاحتفال بالنصر على أرمينيا في معركة "قرة باغ".

وكتب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الجمعة، عبر حسابه في تويتر: "لم يُخبر أردوغان أن القصيدة التي تلاها بشكل غير صحيح في باكو تتعلق بالفصل القسري لمناطق أرس الشمالية عن موطنها الأصلي إيران"، حسب تعبيره.