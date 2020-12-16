نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، إن أول دفعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا قد وصلت المملكة، صباح الأربعاء.

وأضاف الربيعة، في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" على هامش ملتقى ميزانية 2021، أنه سيبدأ توزيع اللقاح في الأيام الثلاثة القادمة.

وتابع وزير الصحة السعودي: "يسعدني أن أبشر الجميع، المواطنين والمقيمين، بوصول أول دفعة من اللقاح صباح هذا اليوم".

وعرض الربيعة عينة من اللقاح، قائلا: "سعيدون بأن بتواجدها، وإن شاء الله تكون بداية بانفراج الأزمة وتوفرها للجميع في أقرب فرصة".

فيديو | الربيعة: وصول أول دفعة من لقاح #كورونا إلى #المملكة صباح هذا اليوم #الإخبارية https://t.co/1m54ffm7NI

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا عبر تطبيق "صحتي"، مؤكدة أنه سيكون مجانياً.

ولم يوضح وزير الصحة خلال حديثه أثناء المنتدى اسم اللقاح، إلا أن المملكة كانت قد أجازت استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" الأسبوع الماضي. وتعتزم إطلاق حملة للتطعيم باللقاح على ثلاث مراحل.