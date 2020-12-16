نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي، لقاحاً مُضاداً لفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (بنا)، الأربعاء.

وقالت الوكالة الرسمية إن العاهل البحريني "بادر... بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا".

ونقلت الوكالة عن ملك البحرين قوله إن الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعليمات الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا "كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع".

وشكر الملك حمد بن عيسى كوادر العاملين في الصفوف الأمامية من مؤسسات الدولة والمتطوعين.

وفي مطلع ديسمبر كانون الأول، وافقت هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتصبح ثاني دولة تجيزه في العالم.

وفي منتصف الشهر الجاري، أجازت البحرين لقاح طورته المجموعة الصينية الوطنية للصناعات الدوائية )سينوفارم – (Sinopharm، وأطلقت تسجيلاً عبر الإنترنت لكي يتلقاه المواطنون والمقيمون.

وحينها، لم يحدد بيان صادر عن هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية أي لقاح من النوعين التي طورتهما "سينوفارم" حصل على الموافقة، ولكنه استشهد ببيانات من تجارب سريرية من المرحلة الثالثة أظهرت فعالية بنسبة 86%، وذكرت أن البحرين شاركت في التجارب.