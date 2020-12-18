نشر الخميس ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال مع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، تفاؤله بقرب حل الأزمة الخليجية مع قطر.

وقال جود ديري، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، في تغريدة مساء الخميس، إن ترامب تحدث مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وأنهما ناقشا الأمن الإقليمي والقضايا الثنائية الرئيسية.

وأضاف ديري أن ترامب شكر العاهل السعودي على قيادته، وأعرب عن تفاؤله تجاه حل الخلاف الخليجي.

Today, President @realDonaldTrump spoke with King Salman bin Abdulaziz Al Saud of Saudi Arabia. The two leaders discussed regional security and key bilateral issues. President Trump thanked King Salman for his leadership and expressed his optimism toward resolving the Gulf Rift.

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ترامب.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها. كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا لـ"واس".

#عاجل #خادم_الحرمين_الشريفين يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي، ويستعرض معه العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها. https://t.co/q2xVpaiJAq #واس https://t.co/UzBbue6wgU

وفي يونيو حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط مساع لحل الأزمة.

ومطلع الشهر الجاري، أعرب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، عن سعادته وارتياحه للجهود المبذولة للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف، وهنأ قادة دول الخليج بـ"الإنجاز التاريخي".

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر الصباح، أن "مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية".

كما شكر وزير خارجية الكويت صهر ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر على جهوده في خلال هذه المباحثات.