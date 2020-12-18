ترامب يجري اتصالا مع العاهل السعودي.. ويُعرب عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية

الشرق الأوسط
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ترامب يجري اتصالا مع العاهل السعودي.. ويُعرب عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال مع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، تفاؤله بقرب حل الأزمة الخليجية مع قطر.

وقال جود ديري، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، في تغريدة مساء الخميس، إن ترامب تحدث مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وأنهما ناقشا الأمن الإقليمي والقضايا الثنائية الرئيسية.

وأضاف ديري أن ترامب شكر العاهل السعودي على قيادته، وأعرب عن تفاؤله تجاه حل الخلاف الخليجي.

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ترامب.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها. كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا لـ"واس".

وفي يونيو حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط مساع لحل الأزمة.

ومطلع الشهر الجاري، أعرب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، عن سعادته وارتياحه للجهود المبذولة للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف، وهنأ قادة دول الخليج بـ"الإنجاز التاريخي".

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر الصباح، أن "مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية".

كما شكر وزير خارجية الكويت صهر ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر على جهوده في خلال هذه المباحثات.

 

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