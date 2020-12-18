نشر الجمعة ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت وزارة الخارجية التركية اعتقال موظف في قنصلية أنقرة في جزيرة رودس، واتهام السلطات اليونانية له بالتجسس جراء التقاطه صور للسفن.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، الجمعة: "ندين اعتقال صباح الدين بايرام، وهو موظف يعمل سكرتيرا متعاقدا في القنصلية العامة التركية في جزيرة رودس".

وأضاف البيان أن "الجانب اليوناني انتهك أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والحق في الحرية والأمن المنصوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاك الخصوصية الشخصية والعائلية، خلال إجراءاته التي أدت لاعتقال موظفنا الذي يحمل الجنسية اليونانية".

وأعربت تركيا عن شعورها بالقلق "إزاء طريقة تعاطي الإعلام اليوناني مع الموضوع، وانتهاك قرينة البراءة، واستهداف الموظف وأسرته وممثليات تركيا لدى اليونان وموظفي تلك الممثليات".

وأشارت الخارجية التركية إلى اتصالات مع السلطات اليونانية حول التحقيق، قائلة إنه "مدبر من قبل أوساط تسعى لتصعيد التوتر" بين البلدين.