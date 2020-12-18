نشر الجمعة ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وعلى رأسها معين عبد الملك.

وحسب نص قرار جمهوري لهادي، فإن تشكيل الحكومة يأتي بموجب مخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وتتألف الحكومة الجديدة من 24 وزيرًا، أبرزهم أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية والفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع، وإبراهيم علي حيدان وزيراً للداخلية، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة.

إضافة إلى سالم صالح بن بريك وزيراً للمالية، ونجيب منصور العوج وزيراً للاتصالات، وسالم عبدالله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.

ويأتي هذا في وقت قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن إعلان الحكومة اليمنية الجديدة يأتي بعد تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2019، توصلت الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى اتفاق الرياض بوساطة سعودية، بعد تصاعد الصدامات بين الجانبين على الأرض.

وتقود السعودية والإمارات تحالفا لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور في مواجهة جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ مارس أذار 2015، فيما وقت تواجه البلاد أوضاعاً إنسانية صعبة، بحسب تقارير للأمم المتحدة.