نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الكويت، الأحد، حظر دخول الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، لتصبح أول دولة عربية تتخذ هذا القرار، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها 3 دول حول العالم، بعدما كشفت بريطانيا رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وقالت الإداراة العامة للطيران المدني في الكويت، في تغريدة عبر تويتر، إنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت".

وفي وقت سابق الأحد، لحقت إيطاليا بهولندا وبلجيكا كثالث دولة تعلن تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، في وقت تدرس تدرس إسرائيل وفرنسا والاتحاد الأوروبي ذلك.

ويوم السبت، فرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس.

وأجبر مستوى الإغلاق الجديد الأكثر صرامة من المستوى 4 على تقليص شديد لخطط عطلة عيد الميلاد الخاصة بأكثر من 16 مليون شخص في المملكة المتحدة.

وكانت المسؤولة الفنية في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، قالت يوم الأحد، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا، قد تم رصد حالات لها في الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وفي حديثها إلى BBC، في مقابلة مسجلة مسبقًا، قالت كيركوف: "من المثير للقلق أن الفيروس ينتشر وأن لديه الكثير من الطفرات".

ورأت المسؤولة الفنية في منظمة الصحة العالمية أنه "كلما طال انتشار هذا الفيروس، زادت فرص تغييره، لذلك نحتاج حقًا إلى القيام بكل ما في وسعنا الآن لمنع الانتشار".