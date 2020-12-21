بومبيو يحمّل الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولية الهجوم في بغداد

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حمّل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولية الهجمات الأخيرة التي استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، بغداد.

وقال بومبيو في بيان: "تدين الولايات المتحدة الأمريكية بشدة الهجمات الأخيرة للميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الدولية ببغداد، وفي الوقت الذي لم يصب به أي من موظفي السفارة، تسبب الهجوم بسقوط ضحية مدنية عراقية واحدة على الأقل وأضر بملكية عراقية مدنية".

وأضاف بومبيو: "في الوقت الذي يصارع العراق كوفيد-19 والأزمات الاقتصادية المتزايدة، تقف الميليشيات المدعومة من إيران كأكثر العوائق بوجه مساعدة العراق للعودة إلى الاستقرار والازدهار.."

وكان الناطق باسم الجيش العراقي، يحيى رسول، قد أعلن استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بقصف صاروخي، مساء الأحد، ما أسفر عن حدوث أضرار في عدد من البنايات السكنية والسيارات، قائلا في بيان إن "مثل هذه الأعمال الإجرامية تستهدف المواطن وأمنه وتسعى إلى الانتقاص من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار".