نشر الخميس ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الخميس، تسوية مشكلة شراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الخارج، بعد موافقة أمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) ما كتبه محافظ البنك المركزي الإيراني في حسابه عبر انستغرام، حيث قال أكدت في إحدى مدوناتي السابقة، أن الحظر الأمريكي وضرورة الحصول على موافقة أوفاك (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية)، شكلا السبب في عرقلة وتأخير شراء لقاح كورونا من "كوفاكس"؛ وعليه ينبغي إيضاح بعض الأمور في هذا الخصوص".

وكوفاكس هي آلية دشنتها منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات "غافي"، ومعناها "الوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19". وتخطط لتوزيع ملياري جرعة من لقاحات كورونا بحلول 2021.

وأضاف محافظ البنك المركزي الإيراني: "لقد حصلت الموافقة فجر اليوم (الخميس) لتحويل المبلغ من حساب أحد البنوك (غير أصول البنك المركزي في كوريا)، وقد أصدرنا الإيعاز لتسديد مبلغ شراء اللقاح؛ أن المتابعات اللازمة في هذا الخصوص قائمة دون توقف".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إنه تم إصدار الرخصة لنقل المال من أجل استيراد لقاح كورونا.

وأشار ربيعي إلى أنه تم تخصيص 200 مليون يورو لشراء اللقاحات، إضافة إلى اعتزام البنك المركزي الإيراني توفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وفقا لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وحتى يوم الخميس، بلغ إجمالي حالات فيروس كورونا المُسجلة في إيران 924 ألفا و685 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 54 ألفا و308 أشخاص.