لحظة تلقي ولي العهد السعودي لقاح كورونا تثير تفاعلا (فيديو)

نشر الجمعة ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونشرت الوكالة صورة لولي العهد السعودي وهو يتلقى اللقاح، قائلة إنه تلقى الجرعة الأولى منه.

كما نشرت الوكالة مقطع فيديو قصير للحظة حصول الأمير محمد بن سلمان على اللقاح.

#عاجل سمو #ولي_العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19). https://t.co/hT8Meby1UV #واس https://t.co/tPpkV01DbI

من جانبه، قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: "ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة "الوقاية خير من العلاج"".

وأوضح الربيعة أن هذه السياسة "تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".

ويوم الأربعاء الماضي، قالت وزارة الصحة السعودية إن أكثر من نصف مليون مواطن سجلوا بياناتهم في تطبيق "صحتي" من أجل الحصول على لقاح كورونا.

وتفاعل مغردون ومسؤولون سعوديون مع خبر حصول ولي العهد على اللقاح.. وهكذا جاءت وتيرة التفاعل:

تلقي سمو سيدي #ولي_العهد الجرعة الأولى من اللقاح تأكيداً للجميع بأن سلامة المواطن والمقيم من أولويات قيادتنا، فهو ديدن القائد الحكيم المنجز المحنك المؤمن ،والذي رأينا تاثير قيادته في حسن إدارته للإزمة منذ أن بدأت جائحة #كورونا بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-.

هاهو الوطن بقادته الكبار يسطّر أروع الصور لمواجهة أعتى جائحة تعيشها البشرية منذ عشرات السنين.. #ولي_العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح #كورونا ويبث الثقة بين المواطنين الذين جعل سلامتهم وصحتهم في قائمة أولوياته.

يـاسيـدي جعـل المنـايـا تـعـداك بـادرت بفعـالك وهـذي مبـاديـك الشعب يفخربك ويمشي بممشاك يامقدم شعوبك وهي تقتدي فيك #ولي_العهد https://t.co/ZD051fRCFd