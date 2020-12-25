لحظة تلقي ولي العهد السعودي لقاح كورونا تثير تفاعلا (فيديو)

الشرق الأوسط
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لحظة تلقي ولي العهد السعودي يتلقى لقاح كورونا (فيديو)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونشرت الوكالة صورة لولي العهد السعودي وهو يتلقى اللقاح، قائلة إنه تلقى الجرعة الأولى منه.

كما نشرت الوكالة مقطع فيديو قصير للحظة حصول الأمير محمد بن سلمان على اللقاح.

من جانبه، قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: "ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة "الوقاية خير من العلاج"".

وأوضح الربيعة أن هذه السياسة "تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".

ويوم الأربعاء الماضي، قالت وزارة الصحة السعودية إن أكثر من نصف مليون مواطن سجلوا بياناتهم في تطبيق "صحتي" من أجل الحصول على لقاح كورونا.

وتفاعل مغردون ومسؤولون سعوديون مع خبر حصول ولي العهد على اللقاح.. وهكذا جاءت وتيرة التفاعل:

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