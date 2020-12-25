نشر الخميس ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، بدء عملية إنشاء قنصلية لبلاده في الصحراء الغربية، بعد أسابيع من اعتراف واشنطن بسيادة المغرب عليها.

وقال بومبيو، في بيان: "تماشياً مع إعلان الرئيس ترامب بشأن الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية، أعلنت وزارة الخارجية أنها بدأت عملية إنشاء قنصلية أمريكية في المنطقة".

وأضاف بومبيو أنه "اعتبارًا من الآن نحن بصدد افتتاح مركز تواجد افتراضي بالصحراء الغربية، مع التركيز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن يتبعها قريباً قنصلية تعمل بكامل طاقتها".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه سيتم إدارة موقع التواجد الافتراضي من قبل سفارة الولايات المتحدة في العاصمة المغربية الرباط.

Pleased to announce the beginning of the process to establish a U.S. consulate in Western Sahara, and the inauguration of a virtual presence post effective immediately! We look forward to promoting economic and social development, and to engage the people of this region.

وفي ختام بيانه، قال بومبيو إن بلاده ستواصل دعم المفاوضات السياسية لحل القضايا بين المغرب وجبهة البوليساريو في إطار خطة الحكم الذاتي المطروحة من جانب المغرب.

وفي مطلع ديسمبر كانون الأول، أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بين المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، مصحوباً باعتراف واشنطن بأن الصحراء الغربية جزء من الأراضي المغربية.

وتطالب جبهة البوليساريو، التي تخوض نزاعاً مع الحكومة المغربية منذ سبعينات القرن الماضي، باستقلال الصحراء الغربية وحق سكانها في تقرير مصيرهم.

وتسيطر الحكومة المغربية على مساحة كبيرة، فيما لا تحظى سيادتها على الصحراء الغربية باعتراف دولي، رُغم وجود قنصليات للعديد من الدول في هذه المنطقة.