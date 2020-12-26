نشر الجمعة ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء المغربية إن الملك محمد السادس ذكَر بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية.

وأشارت الوكالة إلى أن العاهل المغربي جدَد التأكيد على موقف بلاده من القضية الفلسطينية ودورها من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتطرق الملك محمد السادس إلى إعادة تفعيل آليات التعاون بين المغرب وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم "في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها، حسبما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

وفي 22 ديسمبر كانون الأول، وقع المغرب وإسرائيل على 4 اتفاقيات تزامنا مع التوقيع على اتفاق استئناف العلاقات بينهما برعاية أمريكية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في يوم 10 من الشهر الجاري، اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مصحوباً بإعلانه اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، التي تطالب جبهة البوليسارية باستقلالها.