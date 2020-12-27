نشر الأحد ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الأحد، السماح بمغادرة غير السعوديين المملكة، بداية من اليوم الأحد.

وقالت هيئة ⁧الطيران المدني السعودي، في بيان، إن موافقة من الجهات المختصة صدرت بشأن "مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة".

وأوضحت الهيئة أن الضوابط تشمل عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطارات المملكة والبقاء داخلها لحين موعد الإقلاع، وتجنب طاقم العاملين في مطار الوصول. بينما أشارت إلى أن هذا القرار لا يشمل الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

هيئة ⁧#الطيران_المدني تعلن عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة. https://t.co/y9T1XldbJ4

وقبل أيام، أعلنت السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر. إضافة إلى تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لفترة مماثلة.