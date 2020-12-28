حتى 4 يناير.. السعودية تمدد تعليق الرحلات والدخول للمملكة برا وبحرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، فجر الاثنين، تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر تنتهي في الـ4 من يناير/ كانون الثاني 2021.

جاء ذلك في بيان على لسان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، وجاء فيه: "إلحاقًا للبيان الصادر في 5/ 5/ 1442هجرية الموافق 20/ 12/ 2020 ميلادية؛ بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر".

وأضاف: "ورغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم بإذن الله تعالى، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة".

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي، قد قالت في بيان، إن موافقة من الجهات المختصة صدرت بشأن "مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة".

وأوضحت الهيئة أن الضوابط تشمل عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطارات المملكة والبقاء داخلها لحين موعد الإقلاع، وتجنب طاقم العاملين في مطار الوصول. بينما أشارت إلى أن هذا القرار لا يشمل الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.