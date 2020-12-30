سانا: قتيل و3 جرحى بضربة إسرائيلية استهدفت وحدة دفاع جوي بريف دمشق

نشر الأربعاء ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتل شخص وجرح 3 جنود سوريين، الأربعاء، في في هجوم إسرائيلي استهدف وحدة للدفاع الجوي في ريف دمشق، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.

وقالت الوكالة السورية في تقريرها نقلا على لسان مصدر عسكري: "في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الجليل استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق".

وتابع المصدر السوري قائلا: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح 3 جنود ووقوع خسائر مادية".

وذكرت الوكالة السورية أنه وخلال "سنوات الحرب الإرهابية على سورية شن العدو الإسرائيلي عدة اعتداءات على الأراضي السورية تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

ويذكر أنه لم يصدر أي تعليق إسرائيلي على تقرير الوكالة السورية حتى كتابة هذا التقرير.