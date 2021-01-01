قائد فيلق القدس لأمريكا: الرد على اغتيال سليماني قد يأتي من داخل بلادكم

الشرق الأوسط
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قائد فيلق القدس: الرد على اغتيال سليماني من داخل أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني، إن مسار الفيلق لن يتغير بأفعال أمريكا، مُضيفا أن الرد على مقتل سلفه قاسم سليماني قد يأتي على يد أفراد من داخلها.

وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلت تصريحات قائد فيلق القدس، في جامعة طهران، خلال مراسم الذكرى السنوية الأولى لمقتل سلفه سليماني ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية في 3 يناير كانون الثاني الماضي.

وقال إسماعيل قاآني، إنه في آخر لقاء له مع مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي حصل سليماني على 3 أوسمة.

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وأكد قائد فيلق القدس أن مسار قواته والمقاومة "لن يتغير بالأفعال الأمريكية الشريرة"، وخاطب الأمريكيين، قائلا: "لعله يبرز أفراد يردون على جريمتكم من داخل بيوتكم".

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