أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أحيا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الأحد، الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذي قُتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير كانون الثاني 2020.

وفي حسابه عبر تويتر، كتب ظريف: "قبل عام من اليوم، اُغتيل بجبن العدو الأول للإرهابيين المتطرفين من قبل قائد الإرهابيين".

وأضاف ظريف: "في الوقت الذي تحتفل فيه منطقتنا رسميًا بمرور عام على موته، فإن هذا تذكير بأن المستفيد الوحيد من مقتله هو تنظيم داعش، الذي زاد نشاطه منذ ذلك الحين".

كما نشر ظريف صورة له مع سليماني، وصورتان أخريان من مظاهرات الذكرى في طهران يوم الأحد.