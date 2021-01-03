نشر الأحد ، 03 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الكويت، الأحد، تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة، بداية من الأربعاء المقبل.

وقالت هيئة الطيران المدني الكويتي، في حسابها عبر تويتر، إن القرار يأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية، وأنه سيسري تطبيقه مؤقتا حتى إشعار آخر، من الرابعة من مساء الأربعاء بتوقيت الكويت والواحدة بتوقيت المملكة المتحدة.

الطيران المدني : تعليق الرحلات التجارية المباشرة في مطار الكويت الدولي من والى المملكة المتحدة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021. https://t.co/mwgtwAmPox

وفي 20 ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، حظرت الكويت دخول الرحلات القادمة من المملكة المتحدة، لتصبح أول دولة عربية تتخذ هذا القرار آنذاك، بعدما كشفت بريطانيا رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار.

وإلى الآن، يبلغ إجمالي الحالات المسجلة لفيروس كورونا في الكويت 151074 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 937.

ويأتي قرار الكويت بعد ساعات من قول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لـBBC، الأحد، إن قيود فيروس كورونا في إنجلترا "للأسف على وشك أن تصبح أكثر صرامة"، بينما تكافح البلاد لكبح جماح الزيادة المميتة في إصابات فيروس كورونا.

ويوم السبت، سجلت المملكة المتحدة أعلى ارتفاع يومي لها في إصابات فيروس كورونا منذ بداية الوباء، مع 57725 إصابة جديدة بفيروس كورونا و445 حالة وفاة.

والمملكة المتحدة من بين الأكثر تضررًا في أوروبا، حيث سجلت أكثر من 2.6 مليون إصابة وحوالي 75 ألف حالة وفاة.