دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، أن قوات تابعة للحرس الثوري أوقفت سفينة كورية جنوبية في مياه الخليج، وسحبتها إلى موانيء البلاد.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استولت على الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية "بسبب التلوث النفطي والمخاطر البيئية".

ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل إلى الآن حول ما حدث.

يأتي هذا في وقت قالت شركة درياد غلوبال لإدارة مخاطر الأمن البحري إن إيران احتجزت ناقلة الكيماويات هانكوك كيمي ورقمها التعريفي (IMO: 9232369)، التي ترفع علم كوريا الجنوبية قد احتجزتها القوات الإيرانية على الأرجح في مضيق هرمز أثناء وصولها إلى الفجيرة.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت: "كان طاقم السفينة مؤلفًا من 23 شخصًا، من إندونيسيا وبورما".

من جانبها، قالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، وهي جزء من البحرية الملكية البريطانية، إن "تفاعلاً حدث" داخل مضيق هرمز بين سفينة تجارية والسلطات الإيرانية دفع السفينة لإجراء "تغيير في مسارها في المياه الإيرانية".

وتواصلت CNN مع حكومة كوريا الجنوبية للحصول على تعليق.