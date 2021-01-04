واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد أيام من أمر حاملة طائرات أمريكية بالخروج من الشرق الأوسط، تراجع وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر عن هذا القرار، الأحد، وأمر حاملة الطائرات "نيميتز" بالبقاء في مكانها بسبب ما وصفه بـ"تهديدات إيرانية ضد الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين".

وتراجع ميلر فجأة عن القرار غير المتوقع الذي اتخذه الأسبوع الماضي، إذ رفض ميلر التوصيات بالإبقاء على حاملة الطائرات في المنطقة، مع حلول ذكرى مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، ثم قرر فجأة، الأحد، أن تبقى في المنطقة.

وقال ميلر، في بيان، إنه "بسبب التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، فقد أمرت حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة انتشارها الروتيني".

وأضاف: "ستبقى حاملة الطائرات نيميتز الآن في موقعها في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية". وتابع بالقول: "لا ينبغي لأحد أن يشك في عزم الولايات المتحدة الأمريكية".