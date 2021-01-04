السودان يتحفظ على المشاركة في مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن السودان تحفظه على المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي بينه ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، الذي عُقد الاثنين.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، إنه استناداً إلى مخرجات الاجتماع الذي عُقد الأحد، طلبت الخرطوم عقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين مساء نفس اليوم، إلا أنها لم تتلق رداً، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وأوضح البيان أنه "بدلاً عن ذلك تسلم السودان دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة تأكيداً لموقفه الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة".

وأكد السودان تمسكه "بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي إعمالاً لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية على أن يلعب الخبراء دوراً أكثر فعالية في تسهيل التفاوض".

وسبق أن أعلن السون في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، عدم مشاركته في الجلسة الافتراضية للمفاوضات الوزارية حول سد النهضة الإثيوبي، التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم السبت.

وقبل نحو 6 أشهر، أعلنت إثيوبيا بدء ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، في وقت لا تزال المفاوضات مُتعثرة.

وتسعى مصر والسودان إلى توقيع اتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا بشأن السد، البالغة تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار.

وتحصل مصر على نحو 90% من احتياجاتها المائية عبر نهر النيل. وتبلغ حصتها السنوية 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل على 18.5 مليار متر مكعب.