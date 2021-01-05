دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عقب القمة الخليجية الـ41، الاتفاق على إعادة العلاقات واستئناف الرحلات الجوية، بين المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، منهية بذلك خلافا دبلوماسيا استمر لأكثر من 3 سنوات.

وقال الأمير فيصل في مؤتمر صحفي إن "(الدول) توصلت إلى تسوية لجميع القضايا المعلقة بطريقة ترضي تماما جميع الدول المعنية". وأضاف: "سواء كانت عودة العلاقات الدبلوماسية أو الرحلات الجوية.. كل ذلك سيعود إلى طبيعته".

وقطعت ثلاث دول خليجية، السعودية والبحرين والإمارات، إلى جانب مصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر منتصف عام 2017 بعد اتهامها بدعم الإرهاب بينما نفت قطر مرارا هذه الاتهامات. كما أشارت دول المقاطعة، المعروفة باسم الرباعي العربية، إلى خلافات سياسية مع قطر بشأن إيران والإخوان المسلمين.

وأنهى اتفاق جديد تم توقيعه، الثلاثاء، خلافا دام ثلاث سنوات قالت السعودية إنه سيبدأ مرحلة جديدة بين الدول المتنازعة مع قطر.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "نرسل رسالة إلى العالم أجمع مفادها أنه على الرغم من الخلافات تحت سقف واحد، فإن حكمة قادتنا تتغلب دائمًا". وأضاف: "نأمل أن يكون توقيع بيان العلا صفحة جديدة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".