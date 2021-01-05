(CNN)-- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN، الاثنين، إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، من المتوقع حضوره قمة دول مجلس التعاون الخليجي رقم 41، التي ستنعقد الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف المسؤول الأمريكي لـCNN، أن كوشنر لعب دوراً في إعادة المفاوضات بين قطر والسعودية.

وأشار المسؤول إلى أنه من المتوقع أن يحضر كوشنر وآفي بيركوفيتز مبعوث الشرق الأوسط وبريان هوك المبعوث المختص بالملف الإيراني، حفلا بمناسبة الإنجاز (الذي حدث بين البلدين) في القمة الخليجية.

ويوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية بداية من الليلة، وعزم الدوحة والرياض توقيع اتفاق لتسوية الخلاف بينهما خلال قمة العلا.

وأشار وزير الخارجية الكويتي، في بيان تليفزيوني، إلى أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح قد أجرى اتصالا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في بيان، أن القمة "ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف... ستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

ولاحقا، أعلن الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر سيرأس وفد بلاده خلال القمة.