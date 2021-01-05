دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إنه يتوقع "قمة تاريخية " لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية، الثلاثاء، "نعيد من خلالها اللحمة الخليجية".

وتأتي تصريحات قرقاش قبل ساعات من انعقاد القمة الخليجية رقم 41 في مدينة العلا بالسعودية.

وكتب قرقاش، في حسابه عبر تويتر: "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".

نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن وإستقرار وإزدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الإتجاه الصحيح.

كما جاءت التغريدة بعد وقت قصير من إعلان الكويت، مساء الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية، واعتزامهما التوقيع على اتفاق مكتوب خلال القمة الخليجية في مدينة العلا بالسعودية.