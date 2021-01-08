بعد "اتفاق العلا".. كيف رد قرقاش على سؤال CNN عن قائمة المطالب الـ13؟

لحظة توقيع قادة الخليج على بيان العلا بعد افتتاح القمة الخليجية

شاهد.. محمد بن سلمان يعانق تميم بن حمد أثناء استقباله في العلا

(CNN)-- أعلن التليفزيون السعودي، الخميس، بدء إجراءات فتح الحدود مع قطر، بعد يومين من توقيع بيان قمة العلا، الذي بموجبه أتمت الرياض والدوحة المصالحة رسمياً.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، في حسابها عبر تويتر، إعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية.

وأكدت الخطوط الجوية القطرية أن أول رحلة لطائراتها ستحلق فوق السعودية ستقلع من الدوحة إلى عاصمة جنوب إفريقيا (جوهانسبرغ) في الساعة 20:45 من مساء الخميس.

بدأت #الخطوط_الجوية_القطرية بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مُجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبورغ عند الساعة 20.45 مساء هذا اليوم، 7 يناير https://t.co/yR6vRE1w2o

ويوم الاثنين، أعلنت السعودية إعادة فتح المجال الجوي ومنافذها البحرية والبرية مع قطر، قبل ساعات من انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، التي شارك فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واتفقت السعودية وحلفاؤها، الثلاثاء، على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر واستئناف الرحلات الجوية من وإلى البلاد، منهية مقاطعة استمرت ثلاث سنوات للدولة الصغيرة الغنية بالغاز.

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، للصحفيين، إن الدول العربية التي تقاطع قطر قد تستأنف الرحلات الجوية والتجارة مع الدولة الخليجية في غضون أسبوع.