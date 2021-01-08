دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، عزمها إعادة فتح منافذها ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل تام في نهاية مارس أذار المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قوله إنه مع حلول 31 مارس أذار المقبل سيتم السماح لمواطني المملكة بالسفر منها وإليها، وفتح جميع المنافذ ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل.

وأوضح المسؤول السعودي أن تمديد إغلاق المنافذ ووقف الرحلات الدولية يأتي "نظراً لاستمرار جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار".

كما تريد السعودية الإبقاء على المعدلات المنخفضة حالياً لإصابات فيروس كورونا، حسبما قال المسؤول.

وأكد مسؤول الداخلية السعودية ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية الأخيرة لحين "اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض".

ويأتي القرار الجديد بعد أن قررت السلطات السعودية، السبت الماضي، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.