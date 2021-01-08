دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) لحظة حصول الملك سلمان بن عبدالعزيز على اللقاح.

وفي 25 ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، أول جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وبعدها بأيام تلقى الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، جرعة مماثلة، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحكومة.

وتلقت المملكة أول شحنة من لقاح كورونا في 16 ديسمبر كانون الأول، حسب تصريحات سابقة لوزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، للتلفزيون السعودي الرسمي.