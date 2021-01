سافر مع #الخطوط_السعودية من #جدة و #الرياض إلى #الدوحة ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 11/1/2021 Fly with #SAUDIA from #Jeddah and #Riyadh to #Doha starting from Monday 11/1/2021 Book Now|احجز الآن https://t.co/IqHlTeBRXx https://t.co/6Ps5N6QHps