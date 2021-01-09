دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، السبت، عزمها تشغيل رحلات إلى قطر بداية من الاثنين المقبل، بعد أيام من حل الخلاف الخليجي مع الدوحة.

جاء ذلك في تغريدة لحساب الشركة في تويتر، قائلة إنها ستحرك رحلات ما بين مدينتي جدة والرياض إلى العاصمة القطرية.

سافر مع #الخطوط_السعودية من #جدة و #الرياض إلى #الدوحة ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 11/1/2021 Fly with #SAUDIA from #Jeddah and #Riyadh to #Doha starting from Monday 11/1/2021 Book Now|احجز الآن https://t.co/IqHlTeBRXx https://t.co/6Ps5N6QHps

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت السعودية إعادة فتح المجال الجوي ومنافذها البحرية والبرية مع قطر، قبل ساعات من انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، التي شارك فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واتفقت السعودية وحلفاؤها، الثلاثاء، على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر وعودة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، منهية مقاطعة استمرت ثلاث سنوات للدوحة.