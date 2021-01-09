الخطوط الجوية السعودية تعلن إعادة تشغيل رحلاتها إلى قطر من الاثنين المقبل

الشرق الأوسط
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الخطوط السعودية تعلن استئناف رحلاتها إلى قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، السبت، عزمها تشغيل رحلات إلى قطر بداية من الاثنين المقبل، بعد أيام من حل الخلاف الخليجي مع الدوحة.

جاء ذلك في تغريدة لحساب الشركة في تويتر، قائلة إنها ستحرك رحلات ما بين مدينتي جدة والرياض إلى العاصمة القطرية.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت السعودية إعادة فتح المجال الجوي ومنافذها البحرية والبرية مع قطر، قبل ساعات من انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، التي شارك فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واتفقت السعودية وحلفاؤها، الثلاثاء، على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر وعودة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، منهية مقاطعة استمرت ثلاث سنوات للدوحة.

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