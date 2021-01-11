نشر الأحد ، 10 يناير / كانون الثاني 2021

لحظة توقيع قادة الخليج على بيان العلا بعد افتتاح القمة الخليجية

شاهد.. محمد بن سلمان يعانق تميم بن حمد أثناء استقباله في العلا

(CNN)-- أعلنت البحرين، مساء الأحد، فتح المجال الجوي أمام تحليق الطائرات القطرية، اعتباراً من صباح الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بنا) عن هيئة شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، تأكيدها السماح للطائرات القطرية بالتواجد في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من الثانية عشرة من صباح يوم الاثنين.

ويأتي ذلك بعد أيام من اتفاق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على طي صفحة الخلاف مع قطر، التي ظلت قائمة منذ يونيو حزيران 2017.

واتفقت السعودية وحلفاؤها، الإمارات والبحرين ومصر، الثلاثاء، على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر وعودة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، منهية مقاطعة استمرت ثلاث سنوات للدوحة، وذلك على هامش القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية، التي شارك فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.