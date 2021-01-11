تشبيه مشروع "ذا لاين" في نيوم بـ"مشيرب" في قطر.. جدل بين مغردين

الشرق الأوسط
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امتداد مشروع ذا لاين وفقا لفيديو من نيوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد، عن تدشين مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم تفاعلا بين مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاعل بدأ بتغريدة نشرها إبراهيم السليمان، قال فيها: "مشروع سعودي عالمي يقوده أمير سعودي شاب ويقف خلفه أكثر من 20 مليون سعودي دافعين معه بطموح بلادنا نحو الانجاز والتنمية والتقدم والازدهار ومواجهة تحديات المستقبل ..عزيزي المتطفل الا تخجل من نفسك عندما تنفث حقدك واحباطك وسوداويتك وانت المتدثر بالرجعية والتخلف والغوغائية".

ورد صاحب حساب المهندي قائلا: "مثل الى عندنا في قطر مشيرب"، مستشهدا بعدد من الصور، قبل أن يرد السليمان: "ما شاء الله ربي يهنيكم.. بس نورنا اكثر كم مساحة المشروع.."

واستطرد المهندي بتغريدة: "واعتقد ان المشروع بتكون قطر المساهم الاول فيه و بتطبق فيه نفس المعايير والأنظمة في مشير الموجود في قطر الصغيره جدا جدا"، ليرد السليمان: "ابد الساعة المباركة أن تستثمر قطر وكل دول الخليج والعالم في المشروع فهذا سينعكس بالإيجاب عندما تتوجه رؤوس الأموال الى المشاريع التنموية والانسانية بدلاً من ذهابها لتمويل ما يهلك الانسان ويدمر مكتسباته ..أما المعايير والانظمة قد تجد فارقها هنا.."

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امتداد مشروع ذا لاين وفقا لفيديو من نيوم
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