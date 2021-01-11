بومبيو يغرد عن إدراج الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية وسط "مخاوف"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الخارجية ستنبه الكونغرس بنيتها إدراج جماعة الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك في خطوة تأتي وسط دفع دون الإقدام على هذه الخطوة من دبلوماسيين أمريكيين في اليمن.

Terrorist designations of Ansarallah in Yemen confront its terrorist activity and seeks to deter further malign activity by the Iranian regime in the region.

وقال بومبيو في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "هذا الإدراج سيوفر أدوات إضافية لمواجهة الأنشطة الإرهابية وإرهاب أنصار الله (جماعة الحوثي) الميليشيا القتلة المدعومة من إيران في منطقة الخليج.."

وتابع بومبيو في تغريدته قائلا: "الإدراج يهدف لتحميل أنصار الله مسؤولية أعمالها الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود المهددة للمدنيين والبنى التحتية والشحن التجاري".

وقالت مصادر لـCNN إن مثل هذه الخطوة يعيق عمل الأمم المتحدة فيما يتعلق بمباحثات السلام في اليمن لافتين إلى أن هذه الخطوة تثير مخاوف من أنها ستؤثر على عمليات إيصال المعونات الإنسانية.