(CNN)-- صنَفت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، الأربعاء، الأمين العام السابق لكتائب حزب الله العراقية، عبد العزيز ملوح المحمداوي، الملقب أبو فدك، بأنه "إرهابي عالمي".

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية المحمداوي، وهو مسؤول كبير في قوات الحشد الشعبي العراقية "بالعمل مع الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس لإعادة تشكيل مؤسسات أمن الدولة العراقية الرسمية بعيداً عن هدفها الحقيقي المتمثل في الدفاع عن الدولة العراقية وقتال داعش، لدعم أنشطة إيران الخبيثة بدلاً من ذلك، بما في ذلك الدفاع عن نظام الأسد في سوريا".

وجاء في مذكرة الخارجية الأمريكية أن "تصنيف اليوم يسعى إلى حرمان المحمداوي من الموارد اللازمة للتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية".

وأضافت المذكرة أنه "تم حظر جميع ممتلكاته ومصالحه الموجودة في الولايات المتحدة، والتي تأتي فيما بعد داخل الولايات المتحدة، أو فيما بعد تقع في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وتم منع الأشخاص الأمريكيين عمومًا من المشاركة في أي معاملات معه".