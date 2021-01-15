دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت البحرين وصول مواطنيها الثلاثة إلى البلاد، الجمعة، بعد إطلاق سراحهم من جانب قطر، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (بنا).

ووصل البحرينيون الثلاثة إلى مطار البحرين الدولي، الجمعة، وهم بطل كمال الأجسام سامي إبراهيم الحداد، إضافة إلى محمد يوسف الدوسري والبحار حبيب عباس.

وفي 8 يناير كانون الثاني ألقت قوات أمن السواحل والحدود القطرية القبض على الحداد والدوسري أثناء قيامهما برحلة صيد، بينما ذكرت الدوحة أنهما دخلا مياهها الإقليمية. بينما نفت المنامة صحة ذلك.

في حين أُلقي القبض على البحار حبيب عباس في 3 ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

ويوم الخميس، أعلنت البحرين إفراج السلطات القطرية عن مواطنيها ونقلهم إلى سلطنة عُمان.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن شكرها لسلطنة عمان على جهودها في تنسيق متابعة إطلاق سراح البحرينيين المحتجزين في قطر، وتسهيل عودتهم إلى المملكة.

وقالت الخارجية البحرينية إنها "تعتبر قيام الجهات القطرية المختصة بالإفراج عن المواطنين البحرينيين خطوة تعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة بين البلدين من أجل تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس"، داعية في الوقت نفسه إلى إطلاق سراح بحارة آسيويين يعملون على سفن صيد تابعة لها بحرينية طمراعاة لحالتهم الإنسانية".