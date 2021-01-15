نشر الجمعة ، 15 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إجراء المرحلة الأولى من مناورة "الرسول الأعظم" في الصحراء الوسطى للبلاد، استخدم خلالها صواريخ باليستية وطائرات مُسيرة انتحارية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن قائد قوات الجو – فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني أمير حاجي زادة، إن الحرس بات لديه "قدرات جديدة من خلال دمج القدرات الصاروخية الجديدة وعمليات الطيران المسير واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي".

وأشار حاجي زادة إلى أن جيلا جديداً "من الصواريخ البالستية المزودة برؤوس حربية منفصلة ورادار" تم تدشينه في المرحلة الأولى للمناورات.

وذكر أن هذه الصواريخ "تحتاج إلى أقل من خمس دقائق للتوجيه والإطلاق"، ويمكنها "التحرك على ارتفاعات مختلفة نحو الأهداف ولها قدرة اختراق الدرع الصاروخية للعدو".

في حين نشرت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، كما وكالة أنباء مهر، لقطات مصورة عن وكالة "سباه نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأظهرت اللقطات استخدام طائرات مسيرة انتحارية وعمليات إطلاق صواريخ بدا أنها أصابت أهدافها على نحو دقيق، بحسب اللقطات.

ويوم الخميس، اختتمت إيران مناورات "اقتدار-99" البحرية التي دارت في بحر عمان وشمال المحيط الهندي، وشهدت إطلاق صواريخ كروز.

نمایش نقطه‌زنی پهپادهای انتحاری اجرای عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی نیروی هوافضای #سپاه در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران، در مرحله نخست #رزمایش_پیامبر_اعظم (ص) ۱۵ https://t.co/nFTwb52gZS https://t.co/lRqZfaOg0b