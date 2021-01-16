العاهل الأردني يزور الإمارات.. وولي عهد أبوظبي يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
العاهل الأردني يزور الإمارات.. وولي عهد أبوظبي يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وقال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبدالله الثاني أكد لدى لقائه الشيخ محمد بن زايد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة بين الأردن والإمارات.

من جانبه، قال ولي عهد أبوظبي، في حسابه عبر تويتر، إن "وشائج عميقة من الأخوة وعلاقات راسخة تجمع بين بلدينا".

وأضاف: "حريصون على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا، ومستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".

 

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.