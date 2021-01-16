دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وقال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبدالله الثاني أكد لدى لقائه الشيخ محمد بن زايد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة بين الأردن والإمارات.

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة #الإمارات العربية المتحدة، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة #الأردن https://t.co/eRByD9SI5k

من جانبه، قال ولي عهد أبوظبي، في حسابه عبر تويتر، إن "وشائج عميقة من الأخوة وعلاقات راسخة تجمع بين بلدينا".

وأضاف: "حريصون على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا، ومستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".