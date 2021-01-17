إيران تجري مناورات بصواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن في المحيط الهندي

الشرق الأوسط
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إيران تجري مناورات بصواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن في المحيط الهندي

دبي، الإمارات العربية المتحدة -- (CNN)-- أنهى الحرس الثوري الإيراني، السبت، المرحلة الأخيرة من مناورات "الرسول الأعظم"، بإطلاق صواريخ بالستية بعيدة المدى مضادة للسفن، حسبما أوردت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن موقع "سباه نيوز"، التابع للحرس الثوري الإيراني، قوله إن المرحلة الثانية والأخيرة من المناورات، التي انطلقت الجمعة، في منطقة الصحراء المركزية وسط البلاد، نفذت يوم السبت.

وشهدت تنفيذ "عمليات استراتيجية بإطلاق الصواريخ الباليستية البعيدة المدى المضادة لسفن العدو الافتراضي وتدمير الأهداف المحددة".

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وأضافت الوكالة أن الصواريخ الباليستية مختلفة الفئات نجحت، من مسافة 1800 كيلومتر، في إصابة وتدمير أهداف افتراضية مُحددة في شمال المحيط الهندي.

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