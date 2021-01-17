دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت الولايات المتحدة، السبت، بتوصل اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي في ليبيا إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان، إن الاتفاق يؤكد أنه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن.

وأكدت السفارة الأمريكية ضرورة العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة، تكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر كانون الأول من العام الجاري.

ودعت إلى "استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي". وأثنت على أداء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، خلال مشاورات اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وليامز توصل اللجنة إلى مقترح بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة.

وحسب الآلية المقترحة، سيعتمد الاختيار على مجمعات وقوائم انتخابية من كل أقاليم ليبيا، يختار كل منها ممثله في المجلس الرئاسي.

ورُغم تقدم المسار السياسي عبر منتدى الحوار، إلا أن البعض يرى أنه يضم ممثلين حقيقيين عن الشعب الليبي، فضلا عن أطراف الأزمة، وسط مخاوف من عدم ترجمة مخرجات المنتدى إلى واقع على الأرض.

وعادت المشاورات السياسية بين أطراف الأزمة الليبية بعد إعلان وقف إطلاق النار في أغسطس آب الماضي. وسبقه الاتفاق على استئناف إنتاج النفط الذي توقف لأكثر من 6 أشهر، لمواجهة ضعف العوائد الاقتصادية وأزمة انقطاعات الكهرباء.

وقبل هذا التاريخ دارت رحى حرب استمرت لنحو عام حاول خلالها الجنرال خليفة حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس من حكومة الوفاق.

وعبر دعم تركي للوفاق، تراجعت قوات حفتر إلى منتصف الساحل الليبي، حيث مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية.