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نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيسي جهازي الاستخبارات العامة المصرية والأردنية عباس كامل وأحمد حسني، بحضور نظيرهما الفلسطيني ماجد فرج، حسبما أفادت وكالة وفا الرسمية.

ورحب كامل وحسني بإصدار الرئيس الفلسطيني مرسومه الرئاسي بشأن تحديد موعد الانتخابات العامة، وأكدا دعم مصر والأردن للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أطلع الرئيس الفلسطيني الوفدين على آخر التطورات، لا سيما ملف المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات. إضافة إلى بحث التنسيق الدائم، حسب وكالة وفا الرسمية.

ويزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأردن يوم غدٍ الاثنين، تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وفقا لوكالة بترا الرسمية الأردنية.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قد زار القاهرة قبل نحو أسبوع لبحث جهود الرباعية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وتضم الرباعية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، وتأسست في فبراير شباط العام الماضي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن بهدف تحريك عملية السلام المتجمدة منذ سنوات.